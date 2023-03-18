CANLI F1 İZLE | Suudi Arabistan GP sıralama turları canlı izle
Formula 1'de heyecan Suudi Arabistan GP ile devam ediyor. Suudi Arabistan GP sıralama turları izleme linki araştırılıyor. Suudi Arabistan GP sıralama turları nereden izlenir? Formula 1 Suudi Arabistan GP sıralama turları hangi kanalda? F1 Suudi Arabistan GP sıralama turları canlı izle link...
Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Suudi Arabistan Grand Prix'i ile devam ediyor. Cidde Cadde Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 6,1 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.
İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
F1 Suudi Arabistan GP öncesi, Suudi Arabistan GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Yarışseverler Suudi Arabistan GP sıralama turları canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Suudi Arabistan GP sıralama turları ne zaman? Suudi Arabistan GP sıralama turları saat kaçta? Suudi Arabistan GP sıralama turları hangi kanalda? İşte detaylar...
SUUDİ ARABİSTAN GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?
Suudi Arabistan GP'de sıralam turları, 18 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan GP sıralama turları S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.
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