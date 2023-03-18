CANLI F1 İZLE | Suudi Arabistan GP sıralama turları canlı izle

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Suudi Arabistan Grand Prix'i ile devam ediyor. Cidde Cadde Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 6,1 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.