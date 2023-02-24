CANLI İZLE | Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak. Kura çekimine seri başı olarak katılan Fenerbahçe; Juventus, Sporting CP ,Bayer Leverkusen, Sevilla, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.