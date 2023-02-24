CANLI İZLE | Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle
Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. 'Avrupa Ligi kura çekimiz canlı izle' futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Nasıl izlenecek? Detaylar haberimizde..
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Son 16 turu öncesi oynanan play-off maçlarının da tamamlanmasıyla birlikte gözler UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimine çevrildi.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak. Kura çekimine seri başı olarak katılan Fenerbahçe; Juventus, Sporting CP ,Bayer Leverkusen, Sevilla, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Avrupa futbolunun iki numaralı üst düzey organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin heyecanı TV 8,5 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.