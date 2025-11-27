CANLI İZLE: Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Macaristan'ın köklü ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor.
Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Fenerbahçe, 15. sırada yer alıyor.
Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya, ligde son iki maçında Rizespor'a 5, Kayserispor'a 4 gol atarak hücum hattında ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.
Bu akşamki rakip Ferencvaros ise turnuvanın sürpriz ekiplerinden. 10 puanla 3. sırada bulunan Macar temsilcisi, İstanbul deplasmanından puan çıkararak zirve yarışındaki yerini korumak istiyor.
MÜCADELE ŞİFRESİZ KANALDA!
Türkiye saati ile 20:45'te başlayacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Ayrıca maç tabii platformundan da takip edilebilecek.
Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, N. Semedo, Yiğit Efe, M. Skriniar, Levent, E. Alvarez, D. Nene, A. Talisca, M. Asensio, Kerem ve J. Duran.
Ferencvaros: D. Dibusz, I. Cisse, T. Raemaekers, G. Szalai, C. Makreckis, K. Zachariassen, N. Keita, G. Kanichowsky, Cadu, B. Varga ve B. Yusuf.