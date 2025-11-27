CANLI İZLE: Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Macaristan'ın köklü ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
CANLI İZLE: Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Fenerbahçe, 15. sırada yer alıyor.

CANLI İZLE: Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya, ligde son iki maçında Rizespor'a 5, Kayserispor'a 4 gol atarak hücum hattında ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.

CANLI İZLE: Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşamki rakip Ferencvaros ise turnuvanın sürpriz ekiplerinden. 10 puanla 3. sırada bulunan Macar temsilcisi, İstanbul deplasmanından puan çıkararak zirve yarışındaki yerini korumak istiyor.

CANLI İZLE: Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MÜCADELE ŞİFRESİZ KANALDA!

Türkiye saati ile 20:45'te başlayacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. 

CANLI İZLE: Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ayrıca maç tabii platformundan da takip edilebilecek.

CANLI İZLE: Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

CANLI İZLE: Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, N. Semedo, Yiğit Efe, M. Skriniar, Levent, E. Alvarez, D. Nene, A. Talisca, M. Asensio, Kerem ve J. Duran.

Ferencvaros: D. Dibusz, I. Cisse, T. Raemaekers, G. Szalai, C. Makreckis, K. Zachariassen, N. Keita, G. Kanichowsky, Cadu, B. Varga ve B. Yusuf.

