CANLI MAÇ İZLE | 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında 24 Erzincanspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geliyor. 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı nereden izlenir? 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçı canlı izle link...
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de 24 Erzincanspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi 24 Erzincanspor, ligde oynadığı 25 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile golsüz berabere kalan 24 Erzincanspor, topladığı 41 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Şanlıurfaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İnegölspor'u 8-0 ile geçen Şanlıurfaspor, topladığı 47 puanla 2. sırada yer alıyor.
13 Şubat Şehir Stadyumu'ndaki maçta Fatih Tokail görev yapacak.