CANLI MAÇ İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 32 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 63 puanla 4. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 71 puanla 3. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 5

Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.