CANLI MAÇ İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 32 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor, topladığı 63 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 71 puanla 3. sırada bulunuyor.
Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.