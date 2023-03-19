CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Fenerbahçe canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 kaybeden Alanyaspor, topladığı 28 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 23 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 51 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Fenerbahçe canlı izle - Resim: 4 4 5

Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak.