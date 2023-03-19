CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Fenerbahçe canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 kaybeden Alanyaspor, topladığı 28 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 23 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 51 puanla 2. sırada bulunuyor.
Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak.