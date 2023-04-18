CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Galatasaray canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Galatasaray maçı 11'leri ne? Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 kaybeden Alanyaspor, topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'u 6-0'lık skorla geçmeyi başaran Galatasaray, topladığı 66 puanla 1. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Galatasaray canlı izle - Resim: 4 4 5

Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçta hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.