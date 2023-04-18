CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Galatasaray canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Galatasaray maçı 11'leri ne? Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 kaybeden Alanyaspor, topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'u 6-0'lık skorla geçmeyi başaran Galatasaray, topladığı 66 puanla 1. sırada bulunuyor.
Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçta hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.