CANLI MAÇ İZLE | Alanyaspor - Galatasaray canlı izle
Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Galatasaray maçı 11'leri ne? Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ara verildi. Verilen arada, hazırlık maçları kapsamında oynanan ve sonucu futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlardan biri de Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
Ev sahibi Alanyaspor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 kaybeden Alanyaspor, topladığı 25 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Galatasaray, topladığı 54 puanla 1. sırada bulunuyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 18.00'de başlayacak Alanyaspor - Galatasaray maçı TV 8 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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