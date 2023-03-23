CANLI MAÇ İZLE | ALBA Berlin - Anadolu Efes canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında ALBA Berlin ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı nereden izlenir? ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 30. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de ALBA Berlin ile Anadolu Efes arasında oynanacak.
Ev sahibi ALBA Berlin, EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 8 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 76-75 mağlup etmeyi başaran ALBA Berlin, topladığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 14 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Partizan'a 97-84 yenilen Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 11. sırada bulunuyor.
ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.00'de başlayacak ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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