CANLI MAÇ İZLE | ALBA Berlin - Anadolu Efes canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında ALBA Berlin ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı nereden izlenir? ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | ALBA Berlin - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 30. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de ALBA Berlin ile Anadolu Efes arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | ALBA Berlin - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi ALBA Berlin, EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 8 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 76-75 mağlup etmeyi başaran ALBA Berlin, topladığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | ALBA Berlin - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 14 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Partizan'a 97-84 yenilen Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 11. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | ALBA Berlin - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 4 4 4

ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'de başlayacak ALBA Berlin - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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