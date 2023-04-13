CANLI MAÇ İZLE | Altay - Altınordu TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altay ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Altay - Altınordu maçı nereden izlenir? Altay - Altınordu maçı hangi kanalda? Altay - Altınordu maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Altay - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altay ile Altınordu arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 kaybeden Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 2-1 kaybeden Altınordu, topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Altınordu TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta hakem Kutluhan Bilgiç görev yapacak.