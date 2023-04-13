CANLI MAÇ İZLE | Altay - Altınordu TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altay ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Altay - Altınordu maçı nereden izlenir? Altay - Altınordu maçı hangi kanalda? Altay - Altınordu maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altay ile Altınordu arasında oynanacak.
Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 kaybeden Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 2-1 kaybeden Altınordu, topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta hakem Kutluhan Bilgiç görev yapacak.