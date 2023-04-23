CANLI MAÇ İZLE | Altay - Göztepe TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Altay - Göztepe maçı nereden izlenir? Altay - Göztepe maçı hangi kanalda? Altay - Göztepe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Altay - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altay ile Göztepe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 32 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Altay, topladığı 32 puanla 13. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 53 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Göztepe TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak.