CANLI MAÇ İZLE | Altay - Göztepe TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altay ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Altay - Göztepe maçı nereden izlenir? Altay - Göztepe maçı hangi kanalda? Altay - Göztepe maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altay ile Göztepe arasında oynanacak.
Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 32 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Altay, topladığı 32 puanla 13. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Göztepe, topladığı 53 puanla 6. sırada yer alıyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak.