CANLI MAÇ İZLE | Altay - Manisa FK canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Altay - Manisa FK maçı nereden izlenir? Altay - Manisa FK maçı hangi kanalda? Altay - Manisa FK maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altay ile Manisa FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybeden Altay, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 1-0 yenilen Manisa FK, topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor.
ALTAY - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayacak Altay - Manisa FK maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.