CANLI MAÇ İZLE | Altay - Manisa FK canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Altay - Manisa FK maçı nereden izlenir? Altay - Manisa FK maçı hangi kanalda? Altay - Manisa FK maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Altay - Manisa FK canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altay ile Manisa FK arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Manisa FK canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybeden Altay, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Manisa FK canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 1-0 yenilen Manisa FK, topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Manisa FK canlı izle - Resim: 4 4 4

ALTAY - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayacak Altay - Manisa FK maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

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