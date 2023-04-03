CANLI MAÇ İZLE | Altay - Sakaryaspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Altay - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Altay - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Altay - Sakaryaspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Altay - Sakaryaspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altay ile Sakaryaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Sakaryaspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 4-2 ile geçmeyi başaran Altay, topladığı 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Sakaryaspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor, topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altay - Sakaryaspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta hakem Çağdaş Altay görev yapacak.