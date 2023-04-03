CANLI MAÇ İZLE | Altay - Sakaryaspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Altay - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Altay - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Altay - Sakaryaspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altay ile Sakaryaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Altay, ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 4-2 ile geçmeyi başaran Altay, topladığı 28 puanla 12. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor, topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta hakem Çağdaş Altay görev yapacak.