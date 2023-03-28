CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Denizlispor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Altınordu - Denizlispor maçı nereden izlenir? Altınordu - Denizlispor maçı hangi kanalda? Altınordu - Denizlispor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak.
Ev sahibi Altınordu, ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 kaybeden Altınordu, topladığı 20 puanla 16. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Denizlispor ise ligde oynadığı 27 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Boluspor'a 2-1 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
ALTINORDU - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 17.00'de başlayacak Altınordu - Denizlispor maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.
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