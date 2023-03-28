CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Denizlispor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Altınordu - Denizlispor maçı nereden izlenir? Altınordu - Denizlispor maçı hangi kanalda? Altınordu - Denizlispor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Denizlispor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Denizlispor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Altınordu, ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 kaybeden Altınordu, topladığı 20 puanla 16. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Denizlispor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Denizlispor ise ligde oynadığı 27 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Boluspor'a 2-1 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Denizlispor canlı izle - Resim: 4 4 4

ALTINORDU - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 17.00'de başlayacak Altınordu - Denizlispor maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak.

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