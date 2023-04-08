CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Eyüpspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Altınordu - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Altınordu - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Altınordu - Eyüpspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altınordu ile Eyüpspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Altınordu, ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 5-2 yenmeyi başaran Altınordu, topladığı 26 puanla 15. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 29 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, topladığı 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki maçta hakem Murat Erdoğan görev yapacak.