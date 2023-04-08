CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Eyüpspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Altınordu - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Altınordu - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Altınordu - Eyüpspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Eyüpspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Altınordu ile Eyüpspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Eyüpspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Altınordu, ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 5-2 yenmeyi başaran Altınordu, topladığı 26 puanla 15. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Eyüpspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 29 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, topladığı 54 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Altınordu - Eyüpspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki maçta hakem Murat Erdoğan görev yapacak.