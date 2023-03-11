CANLI MAÇ İZLE | Amedspor - Afyonspor canlı izle

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Amedspor ile Afyonspor karşı karşıya geliyor. Amedspor - Afyonspor maçı nereden izlenir? Amedspor - Afyonspor maçı hangi kanalda? Amedspor - Afyonspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Amedspor - Afyonspor canlı izle - Resim: 1 1 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Amedspor ile Afyonspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Amedspor - Afyonspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 kaybeden Amedspor, topladığı 41 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Amedspor - Afyonspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Afyonspor ise ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 4-0 ile geçen Afyonspor, topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Amedspor - Afyonspor canlı izle - Resim: 4 4 4

AMEDSPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.00'te başlayacak Amedspor - Afyonspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.

AMEDSPOR - AFYONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

https://fuchssports.com.tr/