CANLI MAÇ İZLE | Amedspor - Afyonspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Amedspor ile Afyonspor karşı karşıya geliyor. Amedspor - Afyonspor maçı nereden izlenir? Amedspor - Afyonspor maçı hangi kanalda? Amedspor - Afyonspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Amedspor ile Afyonspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 kaybeden Amedspor, topladığı 41 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Afyonspor ise ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 4-0 ile geçen Afyonspor, topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor.
AMEDSPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Amedspor - Afyonspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
AMEDSPOR - AFYONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
https://fuchssports.com.tr/