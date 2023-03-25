CANLI MAÇ İZLE | Amedspor - Çorum FK canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Amedspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Amedspor - Çorum FK maçı nereden izlenir? Amedspor - Çorum FK maçı hangi kanalda? Amedspor - Çorum FK maçı canlı izle link...
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Amedspor ile Çorum FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Batman Petrolspor'u 1-0 yenmeyi başaran Amedspor, topladığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Çorum FK ise ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Çorum FK, topladığı 48 puanla 1. sırada yer alıyor.
Diyarbakır Yeni Stadyumu'ndaki maçta Mehmet Türkmen görev yapacak.