CANLI MAÇ İZLE | Amedspor - Esenler Erokspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Amedspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Amedspor - Esenler Erokspor maçı nereden izlenir? Amedspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Amedspor - Esenler Erokspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Amedspor - Esenler Erokspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Amedspor, topladığı 48 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Esenler Erokspor ise ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivas Belediyespor'u 6-1 mağlup etmeyi başaran Esenler Erokspor, topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.
AMEDSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 15.00'te başlayacak Amedspor - Esenler Erokspor maçı Amedspor YouTube kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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