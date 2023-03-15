CANLI MAÇ İZLE | Amedspor - Nazilli Belediyespor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. hafta erteleme maçında Amedspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geliyor. Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı nereden izlenir? Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda? Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. hafta erteleme maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Amedspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Afyonspor'a 2-0 kaybeden Amedspor, topladığı 41 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Nazilli Belediyespor ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankaraspor ile golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, topladığı 29 puanla 13. sırada yer alıyor.
AMEDSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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