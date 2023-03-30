CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Bologna canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında Anadolu Efes ile Bologna karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Bologna maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Bologna maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Bologna maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Bologna canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 32. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Anadolu Efes ile Bologna arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Bologna canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 15 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olimpia Milano'yu 89-69'luk skorla mağlup etmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Bologna canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Bologna ise EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 13 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 111-80 kaybeden İtalya temsilcisi, topladığı 26 puanla 14. sırada bulunuyor.

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ANADOLU EFES - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Bologna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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