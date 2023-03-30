CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Bologna canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında Anadolu Efes ile Bologna karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Bologna maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Bologna maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Bologna maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 32. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Anadolu Efes ile Bologna arasında oynanacak.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 15 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olimpia Milano'yu 89-69'luk skorla mağlup etmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bologna ise EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 13 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 111-80 kaybeden İtalya temsilcisi, topladığı 26 puanla 14. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Bologna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.