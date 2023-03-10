CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Kızılyıldız'a 94-75 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Maccabi Tel Aviv ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 14 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 78-74 ile geçmeyi başaran İsrail ekibi, topladığı 28 puanla 8. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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