CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Kızılyıldız'a 94-75 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Maccabi Tel Aviv ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 14 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 78-74 ile geçmeyi başaran İsrail ekibi, topladığı 28 puanla 8. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv canlı izle - Resim: 4 4 4

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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