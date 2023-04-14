CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Monaco

Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Monaco maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Monaco maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Monaco maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Monaco - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 34. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Anadolu Efes ile Monaco arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Monaco - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 103-86 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Monaco - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Monaco ise EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 21 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Partizan'a 88-84 yenilen Monaco, topladığı 42 puanla 4. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Monaco - Resim: 4 4 4

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Monaco maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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