CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Monaco
Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Monaco maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Monaco maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Monaco maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 34. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Anadolu Efes ile Monaco arasında oynanacak.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 103-86 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Monaco ise EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 21 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Partizan'a 88-84 yenilen Monaco, topladığı 42 puanla 4. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Monaco maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.