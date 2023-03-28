CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 31. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Anadolu Efes ile Olimpia Milano arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda ALBA Berlin'e 95-93 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Olimpia Milano ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bayern Münih'i 99-74 ile geçmeyi başaran Olimpia Milano, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı izle - Resim: 4 4 4

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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