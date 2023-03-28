CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 31. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Anadolu Efes ile Olimpia Milano arasında oynanacak.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda ALBA Berlin'e 95-93 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 12. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Olimpia Milano ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bayern Münih'i 99-74 ile geçmeyi başaran Olimpia Milano, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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