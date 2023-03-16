CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Partizan canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Partizan maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Partizan maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Partizan maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Partizan canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Anadolu Efes ile Partizan arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Partizan canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Real Madrid'i 90-89'luk skorla devirmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Partizan canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Partizan ise EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 15 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olimpia Milano'ya 76-62 kaybeden Parizan, topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Partizan canlı izle - Resim: 4 4 4

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Partizan maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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