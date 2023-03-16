CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Partizan canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Partizan maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Partizan maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Partizan maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Anadolu Efes ile Partizan arasında oynanacak.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Real Madrid'i 90-89'luk skorla devirmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Partizan ise EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 15 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olimpia Milano'ya 76-62 kaybeden Parizan, topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Partizan maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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