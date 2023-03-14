CANLI MAÇ İZLE | Anadolu Efes - Real Madrid canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Real Madrid maçı nereden izlenir? Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Real Madrid maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 24. hafta erteleme maçı heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Maccabi Tel Aviv'e 86-64 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Real Madrid ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 19 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Valencia'yı 95-91 ile geçmeyi başaran Real Madrid, topladığı 38 puanla 2. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Anadolu Efes - Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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