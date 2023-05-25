CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Başakşehir A Spor canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Başakşehir maçı nereden izlenir? Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Başakşehir maçı canlı izle link...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Ankaragücü ile Başakşehir arasında oynanacak. İki takım arasındaki ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Trabzonspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek kupada son 4 takımdan biri olmaya hak kazandı.
Konuk ekip Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Başakşehir, rakibini 3-2'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi.
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Ankaragücü - Başakşehir maçı A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ