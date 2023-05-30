CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Galatasaray maçı nereden izlenir? Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Galatasaray maçı 11'leri ne? Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak.
Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, topladığı 79 puanla 1. sırada bulunuyor.
Eryaman Stadyumu'ndaki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.