CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Galatasaray maçı nereden izlenir? Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Galatasaray maçı 11'leri ne? Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, topladığı 79 puanla 1. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Ankaragücü - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 5

Eryaman Stadyumu'ndaki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.