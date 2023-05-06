CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 36 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 65 puanla 3. sırada bulunuyor.
Corendon Airlines Park'daki maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak.