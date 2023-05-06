CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle link...

# antalyaspor # beşiktaş # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 36 puanla 12. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 65 puanla 3. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 5

Corendon Airlines Park'daki maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak.