CANLI MAÇ İZLE | Arsenal - Sporting canlı izle
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Arsenal ile Sporting karşı karşıya geliyor. Arsenal - Sporting maçı nereden izlenir? Arsenal - Sporting maçı hangi kanalda? Arsenal - Sporting maçı 11'leri ne? Arsenal - Sporting maçı canlı izle link...
Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Arsenal ile Sporting arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
Ev sahibi Arsenal, Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 1. sırada bitiren Arsenal, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Sporting ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Sporting, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Midtjylland ile karşılaşan Portekiz ekibi, rakibini 1-1 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı.
Emirates Stadyumu'ndaki maçta hakem Mateu Lahoz görev yapacak.