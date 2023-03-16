CANLI MAÇ İZLE | Arsenal - Sporting canlı izle

Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Arsenal ile Sporting arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.