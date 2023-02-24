CANLI MAÇ İZLE | ASVEL - Anadolu Efes canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında ASVEL ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. ASVEL - Anadolu Efes maçı nereden izlenir? ASVEL - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? ASVEL - Anadolu Efes maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | ASVEL - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de ASVEL ile Anadolu Efes arasında oynanacak.

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Ev sahibi ASVEL, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 8 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Monaco'ya 87-75 kaybeden ASVEL, topladığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | ASVEL - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olympiakos'a 76-70 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 22 puanla 11. sırada bulunuyor.

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ASVEL - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'de başlayacak ASVEL - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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