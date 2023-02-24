CANLI MAÇ İZLE | ASVEL - Anadolu Efes canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında ASVEL ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. ASVEL - Anadolu Efes maçı nereden izlenir? ASVEL - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? ASVEL - Anadolu Efes maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de ASVEL ile Anadolu Efes arasında oynanacak.
Ev sahibi ASVEL, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 8 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Monaco'ya 87-75 kaybeden ASVEL, topladığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olympiakos'a 76-70 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 22 puanla 11. sırada bulunuyor.
ASVEL - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.00'de başlayacak ASVEL - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.