CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Altay canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Altay maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Altay maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Altay maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Altay canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Altay arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Altay canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor, topladığı 41 puanla 11. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Altay canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Altay canlı izle - Resim: 4 4 4

BANDIRMASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayacak Bandırmaspor - Altay maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

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