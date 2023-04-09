CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Altay canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Altay maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Altay maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Altay maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Altay arasında oynanacak.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor, topladığı 41 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.
BANDIRMASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayacak Bandırmaspor - Altay maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.