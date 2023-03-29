CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Bodrumspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 5-0 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 40 puanla 10. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrumspor, topladığı 42 puanla 7. sırada yer alıyor.
Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki maçta hakem Gürcan Hasova görev yapacak.