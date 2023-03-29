CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Bodrumspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 5-0 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 40 puanla 10. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrumspor, topladığı 42 puanla 7. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki maçta hakem Gürcan Hasova görev yapacak.