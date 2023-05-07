CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Boluspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Boluspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bandırmaspor ligde oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu ile 3-3 berabere kalan Bandırmaspor, topladığı 51 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 33 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay ile golsüz berabere kalan Boluspor, topladığı 49 puanla 11. sırada yer alıyor.
Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki maçta hakem Murat Erdoğan görev yapacak.