CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Erzurumspor FK trtspor.com.tr canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 50 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-1 kaybeden Erzurumspor FK, topladığı 30 puanla 15. sırada yer alıyor.
Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki maçta hakem Alper Akarsu görev yapacak.