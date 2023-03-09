CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Eyüpspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Eyüpspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'ne 3-1 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 43 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.30'da başlayacak Bandırmaspor - Eyüpspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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