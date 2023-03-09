CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Eyüpspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Eyüpspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Eyüpspor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Eyüpspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'ne 3-1 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 43 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Eyüpspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Eyüpspor canlı izle - Resim: 4 4 4

BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14.30'da başlayacak Bandırmaspor - Eyüpspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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