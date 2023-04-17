CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 47 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 31 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor.
Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki maçta hakem Cihan Aydın görev yapacak.