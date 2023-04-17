CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bandırmaspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 47 puanla 10. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 31 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bandırmaspor - Sakaryaspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki maçta hakem Cihan Aydın görev yapacak.