CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turunda Barcelona ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Barcelona - Manchester United maçı nereden izlenir? Barcelona - Manchester United maçı hangi kanalda? Barcelona - Manchester United maçı 11'leri ne? Barcelona - Manchester United maçı canlı izle link

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CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle - Resim: 1 1 4

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Barcelona ile Manchester United arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla C Grubu'nu 3. sırada bitiren İspanyol ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Manchester United ise, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.

CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle - Resim: 4 4 4

BARCELONA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.45'te başlayacak Barcelona - Manchester United maçı EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BARCELONA - MANCHESTER UNİTED MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ