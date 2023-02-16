CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turunda Barcelona ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Barcelona - Manchester United maçı nereden izlenir? Barcelona - Manchester United maçı hangi kanalda? Barcelona - Manchester United maçı 11'leri ne? Barcelona - Manchester United maçı canlı izle link
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Barcelona ile Manchester United arasında oynanacak.
Ev sahibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla C Grubu'nu 3. sırada bitiren İspanyol ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Konuk ekip Manchester United ise, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
BARCELONA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.45'te başlayacak Barcelona - Manchester United maçı EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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