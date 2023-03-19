CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Real Madrid canlı izle

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona - Real Madrid maçı nereden izlenir? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı 11'leri ne? Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Real Madrid canlı izle - Resim: 1 1 4

İspanya La Liga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Real Madrid canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Barcelona, ligde oynadığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmeyi başaran Barcelona, topladığı 65 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Real Madrid canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Real Madrid ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Espanyol'u 3-1 ile geçmeyi başaran Real Madrid, topladığı 56 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Real Madrid canlı izle - Resim: 4 4 4

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayacak Barcelona - Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ