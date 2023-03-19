CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Real Madrid canlı izle
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona - Real Madrid maçı nereden izlenir? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı 11'leri ne? Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle link...
İspanya La Liga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak.
Ev sahibi Barcelona, ligde oynadığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmeyi başaran Barcelona, topladığı 65 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Real Madrid ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Espanyol'u 3-1 ile geçmeyi başaran Real Madrid, topladığı 56 puanla 2. sırada bulunuyor.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Barcelona - Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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