CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Real Madrid canlı izle
İspanya Kral Kupası yarı final 2. maçında Barcelona ile Real Madrid, Spotify Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. Barcelona - Real Madrid maçı nereden izlenir? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı 11'leri neler? Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle link...
İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlardan biri de Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak. İki takım arasında Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı Barcelona 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Barcelona ligde 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Barcelona İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Intercity’i 4-3 ile geçmeyi başaran Barcelona, son 16 turunda da Ceuta’yı 5-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Real Sociedad ile karşılaşan Katalanlar, rakibini 1-0 ile geçerek yarı finale adını yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Real Madrid ise ligde 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 59 puanla 2. sırada yer alıyor. Real Madrid, İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Cacereno’yu 1-0 ile geçmeyi başaran Real Madrid, son 16 turunda da Villarreal’i 3-2 ile eleyerek çeyrek finale kalmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Atletico Madrid’i 3-1 yenen Real Madrid, yarı finale yükselmeye hak kazanmıştı.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.00’de başlayacak Barcelona - Real Madrid maçı TİVİBU SPOR 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.