CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Ankaragücü A Spor canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Başakşehir - Ankaragücü maçı canlı izle link...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanacak.
Ev sahibi Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Başakşehir, rakibini 3-2'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi.
Konuk ekip Ankaragücü ise Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Trabzonspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek kupada son 4 takımdan biri olmaya hak kazandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta hakem Zorbay Küçük görev yapacak.