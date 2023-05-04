CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Ankaragücü A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Başakşehir - Ankaragücü maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Ankaragücü A Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Ankaragücü A Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Başakşehir, rakibini 3-2'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi.

CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Ankaragücü A Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Ankaragücü ise Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Trabzonspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek kupada son 4 takımdan biri olmaya hak kazandı.

CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Ankaragücü A Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta hakem Zorbay Küçük görev yapacak.