CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Başakşehir, ligde oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir, topladığı 40 puanla 5. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 43 puanla 3. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş canlı izle - Resim: 4 4 5

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak.