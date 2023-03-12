CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı izle link...
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Ev sahibi Başakşehir, ligde oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir, topladığı 40 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 43 puanla 3. sırada bulunuyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak.