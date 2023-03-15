CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Gent canlı izle
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Başakşehir ile Gent karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Gent maçı nereden izlenir? Başakşehir - Gent maçı hangi kanalda? Başakşehir - Gent maçı 11'leri ne? Başakşehir - Gent maçı canlı izle link...
Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Başakşehir ile Gent arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ev sahibi Başakşehir, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla A Grubu'nu 1. sırada bitiren Başakşehir, Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Gent ise Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla F Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Gent, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Konferans Ligi son 16 play-off turunda Karabağ ile eşleşen Belçika temsilcisi, rakibine ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Rövanş maçında kendi sahasında ağırladığı Karabağ'a karşı 90 dakika sonunda 1-0'lık üstünlük kuran Gent, rakibini penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta hakem Benoit Bastien görev yapacak.