CANLI MAÇ İZLE | Basel - Trabzonspor canlı izle
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş maçında Basel ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Basel - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Basel - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Basel - Trabzonspor maçı 11'leri ne? Basel - Trabzonspor maçı canlı izle link...
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Basel ile Trabzonspor arasında oynanacak. Oynanan ilk maçta Trabzonspor, rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Ev sahibi Basel, UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeden önce 3 ön eleme turunu geçmeyi başarmıştı. Basel, UEFA Konferans Ligi gruplarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla H Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Basel, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı.
Konuk ekip Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştı. Topladığı 9 puanla H Grubu'nu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeye hak kazanmıştı.
BASEL - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Basel - Trabzonspor maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.