CANLI MAÇ İZLE | Basel - Trabzonspor canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Basel ile Trabzonspor arasında oynanacak. Oynanan ilk maçta Trabzonspor, rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.