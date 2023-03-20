CANLI MAÇ İZLE | Batman Petrolspor - Amedspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Batman Petrolspor ile Amedspor karşı karşıya geliyor. Batman Petrolspor - Amedspor maçı nereden izlenir? Batman Petrolspor - Amedspor maçı hangi kanalda? Batman Petrolspor - Amedspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Batman Petrolspor ile Amedspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Batman Petrolspor, ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 1-0 yenmeyi başaran Batman Petrolspor, topladığı 28 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Amedspor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'u 3-0 ile geçmeyi başaran Amedspor, topladığı 44 puanla 3. sırada yer alıyor.
BATMAN PETROLSPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Batman Petrolspor - Amedspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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