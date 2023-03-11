CANLI MAÇ İZLE | Bayburt Özel İdarespor - Şanlıurfaspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Bayburt Özel İdarespor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geliyor. Bayburt Özel İdarespor - Şanlıurfaspor maçı nereden izlenir? Bayburt Özel İdarespor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? Bayburt Özel İdarespor - Şanlıurfaspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bayburt Özel İdarespor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bayburt Özel İdarespor, ligde oynadığı 23 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile golsüz berabere kalan Bayburt Özel İdarespor, topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Şanlıurfaspor ise ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 11-0 yenmeyi başaran Şanlıurfaspor, topladığı 41 puanla 2. sırada yer alıyor.
BAYBURBURT ÖZEL İDARESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Bayburt Özel İdarespor - Şanlıurfaspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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