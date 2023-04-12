CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Atletico Madrid NTV - Star TV canlı izle
Beşiktaş ile Atletico Madrid, depremzedeler yararına karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı 11'leri ne? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken Beşiktaş ile İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İki ekibin depremzedeler yararına mücadele edeceği maçın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.
Ev sahibi Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Atletico Madrid ise La Liga'da oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1'lik skorla geçmeyi başaran Simeone'nin öğrencileri, topladığı 57 puanla 3. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş - Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak
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