CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Galatasaray maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı 11'leri ne? Beşiktaş - Galatasaray maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, topladığı 70 puanla 1. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 5

Vodafone Park'daki maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.