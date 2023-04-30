CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Galatasaray beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Galatasaray maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı 11'leri ne? Beşiktaş - Galatasaray maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, topladığı 70 puanla 1. sırada bulunuyor.
Vodafone Park'daki maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.