CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Giresunspor canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Giresunspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Giresunspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Giresunspor maçı 11'leri ne? Beşiktaş - Giresunspor maçı canlı izle link...

# beşiktaş # giresunspor # futbol # spor toto süper lig # bein Sports 1
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Giresunspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Giresunspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 52 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Giresunspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Giresunspor ise ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Giresunspor, topladığı 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Giresunspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Vodafone Park'daki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.