CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - Giresunspor canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Giresunspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Giresunspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Giresunspor maçı 11'leri ne? Beşiktaş - Giresunspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 52 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Giresunspor ise ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Giresunspor, topladığı 24 puanla 16. sırada bulunuyor.
Vodafone Park'daki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.