CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - İstanbulspor canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - İstanbulspor maçı 11'leri ne? Beşiktaş - İstanbulspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Beşiktaş ile İstanbulspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 46 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 16. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - İstanbulspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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