CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - İstanbulspor canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - İstanbulspor maçı 11'leri ne? Beşiktaş - İstanbulspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - İstanbulspor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Beşiktaş ile İstanbulspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - İstanbulspor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 46 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - İstanbulspor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş - İstanbulspor canlı izle - Resim: 4 4 4

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - İstanbulspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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