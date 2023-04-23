CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Denizlispor trtspor.com.tr canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bodrumspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Denizlispor maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Denizlispor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Denizlispor arasında oynanacak.
Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 31 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0'lık skorla geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 52 puanla 7. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Denizlispor ise ligde oynadığı 31 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'ne 4-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
BODRUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 13.30'da başlayacak Bodrumspor - Denizlispor maçı trtspor.com.tr ve beIN Sports MAX 2 kanalından yayınlanacak.
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