CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Denizlispor trtspor.com.tr canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bodrumspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bodrumspor - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bodrumspor - Denizlispor maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Denizlispor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Denizlispor trtspor.com.tr canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Bodrumspor ile Denizlispor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Denizlispor trtspor.com.tr canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 31 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0'lık skorla geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 52 puanla 7. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Denizlispor trtspor.com.tr canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Denizlispor ise ligde oynadığı 31 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'ne 4-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Bodrumspor - Denizlispor trtspor.com.tr canlı izle - Resim: 4 4 4

BODRUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13.30'da başlayacak Bodrumspor - Denizlispor maçı trtspor.com.tr ve beIN Sports MAX 2 kanalından yayınlanacak.

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